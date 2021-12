L'ultima censura: non si può parlare degli errori del #MeToo (Di martedì 7 dicembre 2021) Annullato all'ultimo minuto il dibattito in programma da diverse settimane sul libro della filosofa Sabine Prokhoris, critica del movimento #MeToo. Impossibile parlare del fenomeno nelle università francesi piegate dall'ideologia woke Leggi su ilgiornale (Di martedì 7 dicembre 2021) Annullato all'ultimo minuto il dibattito in programma da diverse settimane sul libro della filosofa Sabine Prokhoris, critica del movimento #MeToo. Impossibiledel fenomeno nelle università francesi piegate dall'ideologia woke

