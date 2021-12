Marco, 50 anni, morto nella notte per un malore improvviso. Il dolore di una città intera (Di lunedì 6 dicembre 2021) Aveva 50 anni, un malore all’improvviso se lo è portato via. Lascia la moglie e i tre figli. La notizia della sua scomparsa ha lasciato sgomenta una città intera: infatti era molto conosciuto per il suo impegno sociale e politico, prima con il Coge, il comitato dei genitori, poi nell’ambito della lista “Per Matelica”, tanto da essere stato consigliere comunale e componente della Fondazione Enrico Mattei. La città di Matelica piange la scomparsa di Marco Ferracuti, molto conosciuto in città. Probabilmente il malore è stato dovuto ad una emorragia celebrale. Era stato consigliere di maggioranza della giunta guidata dall’ex sindaco Alessandro Del Priori, anche se non era stato rieletto il suo impegno politico e sociale era continuo nel ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 6 dicembre 2021) Aveva 50, unall’se lo è portato via. Lascia la moglie e i tre figli. La notizia della sua scomparsa ha lasciato sgomenta una: infatti era molto conosciuto per il suo impegno sociale e politico, prima con il Coge, il comitato dei genitori, poi nell’ambito della lista “Per Matelica”, tanto da essere stato consigliere comunale e componente della Fondazione Enrico Mattei. Ladi Matelica piange la scomparsa diFerracuti, molto conosciuto in. Probabilmente ilè stato dovuto ad una emorragia celebrale. Era stato consigliere di maggioranza della giunta guidata dall’ex sindaco Alessandro Del Priori, anche se non era stato rieletto il suo impegno politico e sociale era continuo nel ...

