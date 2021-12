Emma Corrin e quel “vuoto” sul petto, per l’inclusione (Di lunedì 6 dicembre 2021) Se c’è una cosa a cui Emma Corrin ci ha abituati sin da subito – da dopo cioè il successo sensazionale di The Crown – è quella sua predisposizione a volersi sempre togliere di dosso i “panni mainstream” di Lady Diana. Ogni sua mossa sembra puntare a mettere la L maiuscola alla sua voglia di Libertà. Ma, allo stesso tempo, ogni sua apparizione pubblica ha il potere, in qualche modo, di contribuire a liberare il karma (pensante) della nostra adorata principessa. È successo un anno fa, per esempio, quando Emma ha posato per la cover di Glamour UK con le “ascelle girl power” o poco dopo quando su Instagram ha posato nuda con delle bande sui seni per sensibilizzare sulla comunità trans. Ed è successo di nuovo ieri, sul red carpet dei British Independent Films Awards 2021. ... Leggi su iodonna (Di lunedì 6 dicembre 2021) Se c’è una cosa a cuici ha abituati sin da subito – da dopo cioè il successo sensazionale di The Crown – èla sua predisposizione a volersi sempre togliere di dosso i “panni mainstream” di Lady Diana. Ogni sua mossa sembra puntare a mettere la L maiuscola alla sua voglia di Libertà. Ma, allo stesso tempo, ogni sua apparizione pubblica ha il potere, in qualche modo, di contribuire a liberare il karma (pensante) della nostra adorata principessa. È successo un anno fa, per esempio, quandoha posato per la cover di Glamour UK con le “ascelle girl power” o poco dopo quando su Instagram ha posato nuda con delle bande sui seni per sensibilizzare sulla comunità trans. Ed è successo di nuovo ieri, sul red carpet dei British Independent Films Awards 2021. ...

