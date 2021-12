No vax finisce in terapia intensiva: 'Dopo 3 mesi devo ancora dormire con l'ossigeno: non rischiate di morire' (Di domenica 5 dicembre 2021) 'devo dormire con l'ossigeno, non è finita quando esci dall'ospedale, i polmoni devono ancora guarire'. , 58 anni compiuti da poco, è un commerciante, vive a e fino a qualche mese fa era in gran forma ... Leggi su leggo (Di domenica 5 dicembre 2021) 'con l', non è finita quando esci dall'ospedale, i polmoninoguarire'. , 58 anni compiuti da poco, è un commerciante, vive a e fino a qualche mese fa era in gran forma ...

