Frontignano rinasce dopo il sisma | ' Non solo gli impianti di sci | restiamo aperti tutto l' anno'

(Di domenica 5 dicembre 2021) USSITA - È entrato subito in piena fase operativa Francesco Cangiotti, titolare insieme al socio Giacomo Zanchetti della società funivie Bolognola Sky, che dal 2015 gestisce glisciistici di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Frontignano rinasce

Corriere Adriatico

Proprio come il nuovo logo che abbiamo pensato,dovrà volgere lo sguardo a 360 gradi 365 giorni l'anno. Lo sci rappresenta sicuramente un settore primario che andrà ulteriormente ...Proprio come il nuovo logo che abbiamo pensato,dovrà volgere lo sguardo a 360 gradi 365 giorni l'anno. Lo sci rappresenta sicuramente un settore primario che andrà ulteriormente ...USSITA - È entrato subito in piena fase operativa Francesco Cangiotti, titolare insieme al socio Giacomo Zanchetti della società funivie Bolognola Sky, che dal 2015 gestisce ...