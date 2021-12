LIVE Carlsen-Nepomniachtchi, Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: i due non si fanno male, patta e detentore avanti 4-3 (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BIANCO: Nepomniachtchi; NERO: Carlsen 16:07 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE per oggi. A tutti i lettori di OA Sport va l’augurio di una felice giornata; ricordiamo l’appuntamento a domani, sempre alle ore 13:30! 16:06 L’ultima posizione. Game seven ends in a draw! #CarlsenNepo pic.twitter.com/DE7mUGixy2 — ChesscomLIVE (@ChesscomLIVE) December 4, 2021 16:05 Si va dunque al giro di boa sul 4-3 in favore di Carlsen, che domani avrà il Bianco: come abbiamo detto, date le 14 partite e non 12 non si può applicare l’inversione dei colori. 16:03 Hanno deciso di non farsi del male i due oggi, cosa del tutto comprensibile visto che venivano da ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:16:07 Termina qui la nostraper oggi. A tutti i lettori di OA Sport va l’augurio di una felice giornata; ricordiamo l’appuntamento a domani, sempre alle ore 13:30! 16:06 L’ultima posizione. Game seven ends in a draw! #Nepo pic.twitter.com/DE7mUGixy2 — Chesscom(@Chesscom) December 4,16:05 Si va dunque al giro di boa sul 4-3 in favore di, che domani avrà il Bianco: come abbiamo detto, date le 14 partite e non 12 non si può applicare l’inversione dei colori. 16:03 Hanno deciso di non farsi deli due oggi, cosa del tutto comprensibile visto che venivano da ...

