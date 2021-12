Italia - Inghilterra, a Wembley sfiorata la tragedia: 'Poteva morire qualcuno' (Di venerdì 3 dicembre 2021) LONDRA (Inghilterra) - La finale di Euro 2020 a Wembley vinta dall'Italia sull'Inghilterra ai rigori si sarebbe potuta macchiare con una tragedia. Il rischio concreto c'è stato , perché una revisione ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 3 dicembre 2021) LONDRA () - La finale di Euro 2020 avinta dall'sull'ai rigori si sarebbe potuta macchiare con una. Il rischio concreto c'è stato , perché una revisione ...

