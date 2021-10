Uomini e Donne, Biagio esce con Daniela ma Rosy la smaschera pubblicamente (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Spazio a Biagio Di Maro e Daniela all'interno della puntata del 20 ottobre di Uomini e Donne. Il cavaliere napoletano, messa da parte la disavventura con Rosy, ha voltato pagina e ultimamente ha incominciato a vedersi con Daniela. In puntata i due hanno raccontato della serata trascorsa insieme e di quanto si siano divertiti, tuttavia, Rosy si è intrufolata nella questione gettando fango addosso a Daniela rinfacciandole una conversazione che avrebbe origliato! Uomini e Donne, Daniela e Biagio Di Maro e la serata divertente Daniela sembra trovarsi molto bene con Biagio, al punto da definirlo simpatico e gentiluomo. Durante la loro uscita a base di ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Spazio aDi Maro eall'interno della puntata del 20 ottobre di. Il cavaliere napoletano, messa da parte la disavventura con, ha voltato pagina e ultimamente ha incominciato a vedersi con. In puntata i due hanno raccontato della serata trascorsa insieme e di quanto si siano divertiti, tuttavia,si è intrufolata nella questione gettando fango addosso arinfacciandole una conversazione che avrebbe origliato!Di Maro e la serata divertentesembra trovarsi molto bene con, al punto da definirlo simpatico e gentiluomo. Durante la loro uscita a base di ...

