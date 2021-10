È tornato il Djokovic no vax

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ha allargato le braccia e ha detto che lui, se le regole restano queste, a difendere il titolo all'Australian Open potrebbe pure non andarci. "Non voglio dire se sono vaccinato o no. È una questione privata e troppe persone si sentono in diritto di fare domande e dare giudizi. Qualsiasi cosa dici può essere fraintesa, è davvero orribile la guerra che stanno fomentando i media e non voglio parteciparvi". E insomma, leggendo le parole di Novak, qualche dubbio sul fatto che abbia metabolizzato quest'anno e mezzo di pandemia per il verso giusto ci è venuto. Ché in fondo era stato sempre il quasi vincitore del Grande slam, nel giugno del 2020, a contagiarsi durante un tour d'esibizione di suo conio, dove non si rispettava nessuna particolare regola di distanziamento mentre le competizioni internazionali erano ancora tutte ferme a causa del protrarsi dell'emergenza ...