Alice Campello | lo sfogo | “Molestata sui social | è ossessionato da me da 6 anni Farò di tutto per scoprire chi è | questa gente malata va fermata”

(Di martedì 19 ottobre 2021) “Instagram dovrebbe mettere l’obbligo del documento di identità per creare un profilo”. Loarriva dai profilidi, influencer da quasi 3 milioni di follower, conosciuta anche come moglie del calciatore Alvaro Morata. Stavolta ha perso la pazienza contro un utente specifico, nascosto dietro a un profilo fake, che ormai da tempo la importuna sui: l’influencer ha deciso di denunciarlo. Questo è stato il suo messaggio: “Apersona… che ha una vera e propria ossessione nei miei confronti (ormai da più di 6)… volevo dire chediperchi sei. E spero che tu possa smettere di crearti 1837392 profili per fare solo del male. Instagram dovrebbe mettere l’obbligo del ...

Moglie Morata denuncia - Con una storia apparsa sul proprio profilo Instagram ,- moglie di Alvaro Morata - ha voluto denunciare una situazione molto spiacevole che la coinvolge da molto tempo sui social: un follower, che attraverso la creazione di diversi ...MESTRE -è una influencer fra le più seguite sui social network (quasi 3 milioni di followers) per la sua carriera di modella e per essere la compagna del bomber bianconero e centravanti della ...MESTRE - Alice Campello è una influencer fra le più seguite sui social network (quasi 3 milioni di followers) per la sua carriera di modella e per essere la compagna ...I personaggi famosi, soprattutto gli influencer e le belle ragazze, come ad esempio le wags, sono esposte a tanti rischi ogni giorno. Sono sempre più numerose le persone che sono perseguitate da mania ...