Rumori bianchi per dormire | i migliori generatori del 2021

Leggi su wired

(Di lunedì 18 ottobre 2021) (Foto: Pixabay)Una larga fetta della popolazione mondiale fatica ad addormentarsi per le ragioni più disparate che vanno dallo stress e altre patologie fino a un ambiente non così silenzioso. Uno degli strumenti più efficaci per conciliare il sonno è un generatore di rumore bianco ovvero un dispositivo audio che diffonde una serie di suoni – come quelli del mare o del bosco, ma anche della pioggia o del ronzio di ventole – che rilassano e che accompagnano tra le braccia di Morfeo. Eccone cinque sui quali puntare nel. Macchina del rumore bianco Roffie (Foto: Roffie)Da Roffie ecco un piccolo dispositivo che si può poggiare sul comodino per riprodurre circa 30 tipi di suoni naturali come pioggia o temporali, foreste o ruscelli, ma anche grilli, onde e il battito cardiaco. C’è anche un timer per l’autospegnimento così da evitare di tenerlo acceso tutta la notte. Si ...