Ladri in casa di Chiara Biasi nonostante le luci accese (Di lunedì 18 ottobre 2021) Questa notte i Ladri sono entrati in casa di Chiara Biasi e le hanno portato via di tutto. La fashion blogger vive a Milano ed è stata lei a dare l’allarme, erano le 3:50 della notte di lunedì, poche ore fa. Sembra che l’appartamento di Chiara Biasi fosse sprovvisto di antifurto ma lei aveva fatto di tutto per far credere ad eventuali malviventi che fosse in casa. Lasciare le luci accese o la tv accesa è uno dei metodi che in molti utilizzano per scoraggiare i Ladri ma è uno stratagemma che sembra non avere funzionato. Lei era uscita e questa notte quando è tornata a casa ha avuto un’amara sorpresa. Chiara Biasi i Ladri hanno portato via tutto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 18 ottobre 2021) Questa notte isono entrati indie le hanno portato via di tutto. La fashion blogger vive a Milano ed è stata lei a dare l’allarme, erano le 3:50 della notte di lunedì, poche ore fa. Sembra che l’appartamento difosse sprovvisto di antifurto ma lei aveva fatto di tutto per far credere ad eventuali malviventi che fosse in. Lasciare leo la tv accesa è uno dei metodi che in molti utilizzano per scoraggiare ima è uno stratagemma che sembra non avere funzionato. Lei era uscita e questa notte quando è tornata aha avuto un’amara sorpresa.hanno portato via tutto ...

martsflower : madonna ci sono i ladri in giro per il cazzo di paese io ora giro per casa con un coltello in mano sti cessi cagati - Giorno_Milano : Furto a casa di Chiara Biasi a Milano: ladri via con un bottino ingente - imablueorchid : @believeinmusic_ Ti giuro era bellissima solo che poi ci sono entrati i ladri in casa e l’hanno presa - MilanoSpia : Chiara Biasi, ladri in casa a Milano: furto da migliaia di euro. Rubati orologi, borse e vestiti firmati… - ilmessaggeroit : #chiara biasi, ladri in casa dell'influencer a #milano: rubati borse e orologi per migliaia di euro -