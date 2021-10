Motocross: Herlings vince gara - 2 in Spagna, Cairoli quarto (Di domenica 17 ottobre 2021) L'olandese è leader della classifica, prossimo week - end in Trentino XANADÙ (Spagna) - Jeffrey Herlings ha vinto gara 2 del gp di Spagna, tredicesimo appuntamento del mondiale di Motocross, categoria ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 17 ottobre 2021) L'olandese è leader della classifica, prossimo week - end in Trentino XANADÙ () - Jeffreyha vinto2 del gp di, tredicesimo appuntamento del mondiale di, categoria ...

464Adriano : MXGP round 13 Spagna ???? Risultati race 2 , overall e championship. Herlings non fa prigionieri …. Adriano Narducci… - corsedimoto : MXGP SPAGNA - Jeffrey Herlings quando sta bene fisicamante ne ha di più: l'olandese sbanca anche la Spagna e consol… - corsedimoto : MXGP SPAGNA - Romain Febvre regola Jorge Prado e avvicita il leader MXGP Jeffrey Herlings. Rimonta fino al settimo… - federicob95 : Tutti in una immagine. Romain Febvre vince una spettacolare gara-1 della MXGP davanti a Prado e Herlings, che manti… - OA_Sport : Si infiamma la lotta per il titolo iridato! -