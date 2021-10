Cagliari-Samp | Mazzarri apre una bottiglietta d’acqua con i denti | «era incollata | sigillata»

(Di domenica 17 ottobre 2021) Walterha portato a casa una vittoria contro ladoria ed è riuscito a strappare il sorriso anche per un altro motivo. Durante il match è stato infatti inquadrato dalle telecamere mentre cercava di aprire unanon senza difficoltà, tanto che alla fine, per farlo, ha usato i. L’immagine ha fatto il giro del web, scatenando l’ilarità del pubblico. Lo stesso tecnico, al termine della partita, si è soffermato sull’episodio ai microfoni di Dazn. «Lal’ho aperta con iperché era. Bisognerà fare causa, scherzo…». Le partite di #sono fantastiche perché Walterone è una fonte inesauribile di meme#...

Il portiere dellanon può nulla poco dopo sul raddoppio del: sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti, Caceres raccoglie un pallone al limite dell'area e calcia verso la porta ...Tre a uno: ilrespira, allainizia a mancare il fiato."Una vittoria bellissima perché l'abbiamo voluta veramente tanto. Sapevamo non sarebbe stato facile, la Samp è una grande squadra, ma noi non avevamo ancora vinto dopo 7 giornate, ci siamo caricati mo ...Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, ha commentato il primo successo ottenuto dai suoi in campionato contro la Sampdoria ...