LIVE Superbike, GP Argentina 2021: Razgatl?o?lu in testa davanti a Rea e Rinaldi! (Di sabato 16 ottobre 2021) .CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA SUPERPOLE -2 Locatelli è stato passato da Gerloff e adesso è ottavo. La sua Yamaha è calata alla distanza. -3 Redding passa anche Haslan per la nona posizione! -4 LOWES IN CURVA 7!!! TROVA L'INTERNO SU BASSANI E SI GUADAGNA LA QUARTA POSIZIONE! -5 Difficilissimo per Rinaldi riavvicinarsi a Rea. Ma con questo passo il pilota Ducati in gara-2 di domani può fare faville. -5 Razgatl?o?lu è fuori categoria e si invola verso la vittoria di gara-1 con oltre quattro secondi di vantaggio su Rea. -6 LOWES E' SULLA SCIA DI BASSANI!!! AXEL SI DEVE DIFENDERE! -7 Redding si libera anche di Samuele Cavalieri e va all'attacco di Laverty! La top-10 è ad un passo per l'inglese! -7 REDDING STRAORDINARIO! Adesso il britannico si prende la dodicesima posizione: senza la caduta poteva ambire alla vittoria con questo ritmo.

