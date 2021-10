Ma quanti sono davvero i portuali di Trieste che vogliono bloccare tutto? (Di venerdì 15 ottobre 2021) Hanno detto che questa mobilitazione ci farà dire addio ai “regali di Natale” e oggi è il giorno della prova del nove. Dalle prime ore dell’alba i portuali di Trieste hanno iniziato la loro mobilitazione per dire no al Green Pass per il mondo del lavoro. Secondo le aspettative degli organizzatori – i duri e puri contro la certificazione verde e l’estensione voluta dal governo – si attendono moltissimi partecipanti. Ma fin dalla giornata di ieri la fronda si è spaccata e si sono palesati ampi margini di “tolleranza” nei confronti di chi non ha alcuna intenzione di protestare e vuole entrare, come ogni giorno, a lavoro. Trieste, portuali ai varchi: comincia sciopero No Green Pass #porto #portuali #nogreenpass pic.twitter.com/6JT2Ek230g — Local Team (@localteamtv) October 15, ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Hanno detto che questa mobilitazione ci farà dire addio ai “regali di Natale” e oggi è il giorno della prova del nove. Dalle prime ore dell’alba idihanno iniziato la loro mobilitazione per dire no al Green Pass per il mondo del lavoro. Secondo le aspettative degli organizzatori – i duri e puri contro la certificazione verde e l’estensione voluta dal governo – si attendono moltissimi partecipanti. Ma fin dalla giornata di ieri la fronda si è spaccata e sipalesati ampi margini di “tolleranza” nei confronti di chi non ha alcuna intenzione di protestare e vuole entrare, come ogni giorno, a lavoro.ai varchi: comincia sciopero No Green Pass #porto ##nogreenpass pic.twitter.com/6JT2Ek230g — Local Team (@localteamtv) October 15, ...

