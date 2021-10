Giustizia | Mattarella ad Anm | ' no a corporativismo ma dialogo con istituzioni'

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "L'obiettivo di aprire uno ‘spazio di dibattito' attraverso il contributo di varie figure istituzionali che operano nel mondo del diritto, va nella giusta direzione volta a valorizzare il ruolo dell'Associazione nazionale magistrati che, lungi dal coltivareautoreferenziale, è chiamata a promuovere e sostenere ilautentico della magistratura ordinaria con lee con la società". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio, in una lettera al presidente dell'Anm, Giuseppe Santalucia, in occasione della presentazione da parte dell'Associazione della nuova iniziativa editoriale di un Commentario della magistratura. "La magistratura, particolarmente in questo suo difficile momento, deve saper svolgere la propria funzione -ribadisce il Capo dello ...

Advertising

gualtierieurope : Inaccettabile la manifestazione #nogreenpass. Guerriglia contro la Polizia, strade bloccate, saluti fascisti, offes… - aranciaverde : RT @ritarimix: #Youns,freddato con un colpo di pistola dall’assessore Massimo Adriatici. Oggi Adriatici è agli arresti domiciliari ma il 20… - ritarimix : #Youns,freddato con un colpo di pistola dall’assessore Massimo Adriatici. Oggi Adriatici è agli arresti domiciliari… - CosettaGiordano : Sergio Mattarella: Giustizia per #Youns - NoahsArkCrew : RT @MassimoMainard1: Sergio Mattarella: Giustizia per #Youns - Firma la petizione! -

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia Mattarella

LaPresse

... "L acclarata inerzia dello stato egiziano a fronte di tali richieste del ministero della... Fatti Omicidio Regeni,all'Egitto: "Ci attendiamo adeguata risposta" Vanessa Ricciardi ...E' un problema disociale, di cui al momento non importa molto neanche ai "populisti". ... avrebbe rischiato di finire in pensione o al massimo Presidente della Repubblica dopo. ...Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una lettera al presidente dell'Anm, Giuseppe Santalucia, in occasione della presentazione da parte dell'Associazione della nuova ...Roma, 15 ott. "L'indipendenza della magistratura è un elemento cardine della nostra società democratica e si fonda sull'alto livello di preparazione professiona ...