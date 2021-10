Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono tornati insieme

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 14 ottobre 2021) : il settimanale Chi è certo di definire il ritorno di fiamma tra i due ex compagni, genitori di un bambino, e oggi anche colleghi nel talent di Canale 5 Amici. Leggi anche: Oroscopo del Sud: turbolenze in arrivò per Cancro, Scorpione e Capricorno Le due ballerine sisalutate nel 2020 dopo tredici anni, quando nacque una forte simpatia trae l'allora allieva della scuola Valentin. "a Jasmine formiamo una famiglia speciale che è rimasta unita nonostante la separazione" ha poi scrittoalla madre della figlia con la quale è sempre rimasto in ottimi rapporti anche dopo l'addio. Un addio che, però, sembra ormai essere davvero parte del passato. L'indiscrezione di queste ultime ore secondo cuie ...