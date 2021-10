Norvegia, il killer-arciere è un danese convertito all’Islam (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott – In Norvegia un uomo armato di arco e frecce ha ucciso cinque persone e ne ha ferite due a Kongsberg, a 70 chilometri circa a sud-est della capitale Oslo. Le autorità non hanno ancora rivelato il nome del killer, ma sappiamo che si tratta di un cittadino danese di 37 anni convertito all’Islam. “Abbiamo deciso di confermare questa informazione perché circolavano molte voci sui social network sull’autore dell’attacco, alcune che implicavano persone che non hanno alcun legame con i fatti”, si legge in una nota della polizia. Come riportato su questo giornale, la premier uscente Erna Solberg ha descritto l’attacco come “raccapricciante” e ha detto che è troppo presto per speculare sul movente dell’aggressore. Mentre il primo ministro designato, Jonas Gahr Stoere, che dovrebbe entrare in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott – Inun uomo armato di arco e frecce ha ucciso cinque persone e ne ha ferite due a Kongsberg, a 70 chilometri circa a sud-est della capitale Oslo. Le autorità non hanno ancora rivelato il nome del, ma sappiamo che si tratta di un cittadinodi 37 anni. “Abbiamo deciso di confermare questa informazione perché circolavano molte voci sui social network sull’autore dell’attacco, alcune che implicavano persone che non hanno alcun legame con i fatti”, si legge in una nota della polizia. Come riportato su questo giornale, la premier uscente Erna Solberg ha descritto l’attacco come “raccapricciante” e ha detto che è troppo presto per speculare sul movente dell’aggressore. Mentre il primo ministro designato, Jonas Gahr Stoere, che dovrebbe entrare in ...

