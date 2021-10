Svizzera | il Ct Yakin avvisa l’Italia | “Atteggiamento giusto”

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Già la prima partita conè stata importante. Ora l’importante è che tutti restino in forma e arrivino pronti. È una fase decisiva, non vedo l’ora della partita di Roma. Abbiamo l’e la tattica giusta“. A parlare è Murat, commissario tecnico della, che ha commentato così il rotondo successo degli elvetici contro la Lituania per 4-0. Laha agganciato gli azzurri al primo posto a quattordici punti nel girone di qualificazioni ai Mondiali del 2022. Il 12 novembre è in programma lo scontro diretto al vertice. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Mondiali2022, il Ct Yakin avvisa gli azzurri - gazzettaGranata : Nazionali, Lituania-Svizzera 0-4: Yakin risparmia il secondo tempo a Rodriguez #TorinoFC #FVCG #SFT - Toro_News : ???? | NAZIONALI Ricardo #Rodeiguex parte dal primo minuto nel match della sua Svizzera conto la Lituania. Nel secon… - RSIsport : ?? A Tempi Supplementari, in onda ogni lunedì dalle 19h30 su Rete Uno, si parlerà di HCAP, HCL e della Svizzera di M… - RSIsport : ??????Per la partita contro la Lituania, Murat Yakin chiede coraggio alla sua Svizzera: 'Dobbiamo subito mettere pres… -

Ultime Notizie dalla rete : Svizzera Yakin

TUTTO mercato WEB

...commissario tecnicoreplicano al 4 con un tiro Zuber facilmete parato così come lo spunto di Shaqiri viene respinto al 7 . RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022, CLASSIFICHE/ Poker! ...Il Mondiale è ancora tutto da conquistare per l'Italia. Contro laa Roma, il 12 novembre, gli azzurri di Roberto Mancini giocheranno un vero e proprio ... La squadra di Muratha vinto ...Grazie a questo successo gli elvetici sono ora a 14 punti, come gli azzurri, che hanno però un +2 nella differenza reti. Diventa così chiave lo scontro diretto che si giocherà il 12 novembre allo stad ...Successi - tra le altre - anche per la Svizzera, la Polonia di Piotr Zielinski, per la Polonia e per la Svezia. Serata di verdetti per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, che si terranno in Qatar ...