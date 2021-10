Regeni: domani al via processo per 007 egiziani (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Si apre domani il processo a carico dei quattro 007 egiziani accusati del sequestro e dell'omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore italiano morto in Egitto nel febbraio del 2016. Nella prima udienza,... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Si apreila carico dei quattro 007accusati del sequestro e dell'omicidio di Giulio, il ricercatore italiano morto in Egitto nel febbraio del 2016. Nella prima udienza,...

