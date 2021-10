Insigne vuole andare in America ma non per giocare a calcio

(Di mercoledì 13 ottobre 2021), accostato al campionatono, non ha alcuna intenzione di trasferirsi dall’altra parte del mondo: arrivano le parole dell’agente Il sognono di Lorenzoè legato a “possibili investimenti immobiliari” e non all’ambizione economica di trasferirsi in MLS. Non ha alcuna intenzione, il capitano del Napoli, di trasferirsi dall’altra parte del mondo per fare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime mercato Napoli - Vincenzo Pisacane , procuratore del capitano del Napoli Lorenzo, ai microfoni de Il Mattinochiarire che nulla è successo in queste ore che possa aver cambiato gli scenari del destino del suo assistito. Che continua ad attendere dal Napoli , sua ...Se il problema legato al rinnovo fosse davvero solo economico, conche7 milioni contro i 4,6 offerti dal Napoli, scrive la Gazza, 'allora non ci sarebbe concorrenza con l'offerta del ...Nuovi orari per i musei cittadini. In attesa che il Mudac di via Canal del Rio possa finalmente aprire i battenti cambiano gli orari per Carmi e Museo del marmo. Fino al 31 maggio i due centri esposit ...L’agente Pisacane: «Abbiamo avuto solamente un incontro per discutere di possibili investimenti immobiliari di Lorenzo negli Stati Uniti. Di altro non abbiamo parlato». Vincenzo Pisacane vuole chiarir ...