Inghilterra, violazioni alla sicurezza l'11 luglio: turno a porte chiuse? (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L'Inghilterra del ct Gareth Southgate potrebbe giocare il prossimo impegno casalingo a porte chiuse: ecco il motivo Come riferito da Sky Sports UK, la finale dello scorso Europeo verrà ricordata a lungo dall'Inghilterra. La Nazionale del ct Gareth Southgate, infatti, rischia di giocare il prossimo turno casalingo a porte chiuse. Il motivo è di violazioni alla sicurezza, a causa dei tifosi entrati a Wembely lo scorso 11 luglio senza essere muniti di biglietto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

