Green pass: possibile cambio campagna nel 2022 (Di martedì 12 ottobre 2021) Con il nuovo andamento dei dati Covid è possibile una valutazione della politica del Green pass a dicembre, ovvero con lo scadere dello stato di emergenza. “Terza dose? Per ora nessun obbligo, fiducia ai cittadini” Andrea Costa, sottosegretario alla Salute possibile cambio della campagna del Green pass: Abbiamo calcolato poco meno di 350.00 nuovi vaccinati con prima dose nell’ultima settimana. A questi aggiungiamo circa 8 milioni di non immunizzati, di cui tanti lavoratori. Ci troviamo a pochi giorni dal 15 ottobre, data in cui entrerà in vigore l’obbligatorietà del Green pass per dipendenti pubblici e privati. Questo potrebbe essere il momento della ‘corsa’ degli indecisi al certificato verde, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 12 ottobre 2021) Con il nuovo andamento dei dati Covid èuna valutazione della politica dela dicembre, ovvero con lo scadere dello stato di emergenza. “Terza dose? Per ora nessun obbligo, fiducia ai cittadini” Andrea Costa, sottosegretario alla Salutedelladel: Abbiamo calcolato poco meno di 350.00 nuovi vaccinati con prima dose nell’ultima settimana. A questi aggiungiamo circa 8 milioni di non immunizzati, di cui tanti lavoratori. Ci troviamo a pochi giorni dal 15 ottobre, data in cui entrerà in vigore l’obbligatorietà delper dipendenti pubblici e privati. Questo potrebbe essere il momento della ‘corsa’ degli indecisi al certificato verde, ...

VittorioSgarbi : #greenpass Di foto come queste non troverete notizia. E cioè di liberi cittadini, che con fascismo violenze non han… - borghi_claudio : Se ci fosse stato Salvini premier e avesse messo lui il green pass per il lavoro secondo voi la #CGIL avrebbe appla… - VittorioSgarbi : Le manganellate della Polizia contro i cittadini che manifestavano liberamente sono una vergogna di Stato - pietro_del_giud : RT @Dov_EL: Trieste, No Green pass: la delegazione dei portuali dal prefetto - Next851 : @Donato68599139 @AlessiaMorani Che problema sarebbe il green pass? -