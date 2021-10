Ryan Gosling si sistema con Tag Heuer (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ryan Gosling dà artisticamente il meglio di sé quando recita solo con l’espressione del volto. È il tipo di attore che sa comunicare il senso di un intero copione con uno sguardo. In teoria, questa qualità avrebbe dovuto fare di lui la scelta naturale come testimonial di ogni prodotto a cui è impossibile rinunciare. Non viene facile immaginarlo mentre usa il caratteristico magnetismo dei suoi occhi per vendere un’acqua minerale di lusso o un profumo? Nonostante l’evidente talento, l'attore quarantenne non ha mai firmato un contratto per farsi ambasciatore di un prodotto, cosa quasi inaudita nell'odierna Hollywood piena di influencer. «Prima d'ora, non avevo mai sentito un legame con un marchio», mi confida Gosling. Tutto questo è cambiato questa settimana, quando Gosling ha firmato per diventare il nuovo volto del ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 11 ottobre 2021)dà artisticamente il meglio di sé quando recita solo con l’espressione del volto. È il tipo di attore che sa comunicare il senso di un intero copione con uno sguardo. In teoria, questa qualità avrebbe dovuto fare di lui la scelta naturale come testimonial di ogni prodotto a cui è impossibile rinunciare. Non viene facile immaginarlo mentre usa il caratteristico magnetismo dei suoi occhi per vendere un’acqua minerale di lusso o un profumo? Nonostante l’evidente talento, l'attore quarantenne non ha mai firmato un contratto per farsi ambasciatore di un prodotto, cosa quasi inaudita nell'odierna Hollywood piena di influencer. «Prima d'ora, non avevo mai sentito un legame con un marchio», mi confida. Tutto questo è cambiato questa settimana, quandoha firmato per diventare il nuovo volto del ...

