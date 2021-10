Milan, il 26 ottobre l'assemblea degli azionisti in videoconferenza (Di lunedì 11 ottobre 2021) Gli azionisti del Milan “sono invitati a partecipare all’assemblea Ordinaria dei soci di Associazione Calcio Milan S.p.A., convocata per il giorno 26 ottobre 2021 alle ore 16.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 27 ottobre 2021 stessi ora e luogo, in seconda convocazione. Il tutto si svolgerà in videoconferenza”. E’ quanto si legge in una nota sul sito del club rossonero. Leggi su footdata (Di lunedì 11 ottobre 2021) Glidel“sono invitati a partecipare all’Ordinaria dei soci di Associazione CalcioS.p.A., convocata per il giorno 262021 alle ore 16.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 272021 stessi ora e luogo, in seconda convocazione. Il tutto si svolgerà in”. E’ quanto si legge in una nota sul sito del club rossonero.

Advertising

PietroMazzara : Il 26 ottobre alle 16, 1ª convocazione dell’assemblea degli azionisti del #Milan per approvazione bilancio 2020-21… - DiMarzio : #Milan | si ferma #Messias. Infortunio muscolare per il centrocampista rossonero - DiMarzio : Bernard #Tapie, ex politico, imprenditore, attore e presidente dell'OM campione d'Europa contro il #Milan nel '93,… - Ggmar00 : RT @DVACMILAN: Porto Milan del 19 ottobre sarà in chiaro su Canale 5 - RadioFebbrea90 : #Calciomercato #Milan - Un bomber subito, il big si offre ai cugini -