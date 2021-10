Luis Enrique | «Unico rammarico? Il pari di Benzema» – VIDEO

Leggi su calcionews24

in conferenza stampa analizza la sconfitta contro la Francia in Nations League. Le sue paroleha analizzato in conferenza stampa la sconfitta contro la Francia in finale di Nations League. «Oggi non è mancato niente, peccato aver fatto il primo gol e subito aver subito il gol del pareggio della Francia. Gli avversari erano in affanno e aver subito il gol subito è stato un peccato».