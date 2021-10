Assalto alla Cgil a Roma, i leader di Forza nuova e l’ex Nar «Pantera»: così i neofascisti si mischiano alla piazza no vax (Di lunedì 11 ottobre 2021) Giuliano Castellino e Roberto Fiore di Forza nuova, ma anche Biagio Passaro del movimento «Io apro», tra gli arrestati per l’Assalto alla sede Romana della Cgil. I no vax su social: «Niente violenza», ma c’è chi ribatte: «Far paura serve» Leggi su corriere (Di lunedì 11 ottobre 2021) Giuliano Castellino e Roberto Fiore di, ma anche Biagio Passaro del movimento «Io apro», tra gli arrestati per l’sedena della. I no vax su social: «Niente violenza», ma c’è chi ribatte: «Far paura serve»

Advertising

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha telefonato a Maurizio #Landini per esprimergli solidarietà dopo l’assalto alla sede della #CGIL - EnricoLetta : Si parli nelle #scuole domani dell’assalto alla sede del #sindacato. È un fatto gravissimo. Non ci si volti dall’altra parte. - pbersani : L’assalto alla #cgil una vergogna non di altri tempi. Di questi tempi! Non si può più dormire. Lo Stato deve reagir… - RobertoDegrass2 : RT @LucioMalan: Reparto di Polizia arriva alla sede della CGIL presa d’assalto. E si ferma lasciando indisturbati i facinorosi in flagranza… - GuadagnoRaffae2 : RT @robertapinotti: L’arresto dei neo-#fascisti che hanno guidato l’assalto alla @cgilnazionale nella giornata di ieri è la reazione ferma… -