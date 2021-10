No Green pass in piazza, scontri a Roma. Devastata la sede Cgil. 12 arresti, anche vertici Forza Nuova (Di domenica 10 ottobre 2021) Guerriglia urbana nel tardo pomeriggio di ieri nel centro della Capitale per le proteste dei no vax e no al certificato verde. Migliaia i manifestanti, Forza Nuova ha guidato cortei non autorizzati ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 10 ottobre 2021) Guerriglia urbana nel tardo pomeriggio di ieri nel centro della Capitale per le proteste dei no vax e no al certificato verde. Migliaia i manifestanti,ha guidato cortei non autorizzati ...

