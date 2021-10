Advertising

HuffPostItalia : Gotor: 'Dietro l'attacco alla Cgil c'è una lucida strategia, non sottovalutiamo' -

Ultime Notizie dalla rete : Gotor Dietro

Yahoo Notizie

La prima, quando il regime si trincerala difesa degli interessi nazionali, per giustificare ... Colucci, riferendosi comealla mancata giustizia per i crimini fascisti e gettando un ponte ...Un fenomeno da non sottovalutare perché, spiega, 'consente a un manipolo di promotori ... respingendo le accuse internazionali sul software Pegasus: 'Non abbiamo dubbi chequesta campagna ...Lo storico, ex senatore: vedo analogie con gli atti squadristici neo-fascisti dal 1966 in poi. "Fermezza massima, ma la politica sia autorevole e più in connessione con la società nelle risposte da da ...