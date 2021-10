MARIOTTO | ANNA OXA? IN CAMERINO VOLAVA DI TUTTO E IO A PREGARLA IN GINOCCHIO DARE ZERO? MENO OFFENSIVO CHE…

(Di sabato 9 ottobre 2021) Guillermosi è raccontato a Serena Bortone nel salotto di Oggi è un altro Giorno. “Quando accavalli le gambe sembri una psicanalista“, le dice sorridendo. Si parte dagli anni ’70 quando lo storico giudice di Ballando con le Stelle, presente fin dalla prima puntata nel 2005 dello show di Milly Carlucci, viveva tra Berkeley e San Francisco. “Avevo 16 anni e mezzo, non ero maggiorenne. Questo mi impediva di entrare nei locali, l’unico modo che avevo trovato era travestirmi da poliziotto, era il tempo dei Village People. Entravo nei posti peggiori e più malfamati, combinavo la qualunque. Momenti molto liberi, il tempo della vera libertà. San Francisco era un paradiso. Arrivavo dal Venezuela, dittatura, molto bigotto e trovo i primi diritti gay,era così normale. Era come vedere la luce per la prima volta“. Poi un video sulle tante liti e ...

