La principessa Charlene di Monaco è stata operata in Sudafrica con anestesia totale (Di sabato 9 ottobre 2021) La principessa è stata sottoposta all'ultimo intervento chirurgico nella giornata di venerdì 8 ottobre, come riporta il sito Monacomatin.mc, tramite una fonte interna a Palazzo. Si tratta della terza operazione, negli ultimi sette mesi trascorsi in Sudafrica, svolta con anestesia locale. Recentemente il consorte aveva annunciato pubblicamente che le sue condizioni di salute sono migliorate e che la principessa sarebbe "tornata presto a casa". L'articolo proviene da City Roma News.

