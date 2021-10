Scommesse, Salernitana: per i bookie salvezza sempre più in salita (Di venerdì 8 ottobre 2021) L’inizio di stagione della Salernitana, neopromossa in Serie A, è stato segnato da difficoltà che alla viglia del campionato potevano essere preventivate tanto che, ai nastri di partenza, la squadra campana era data come una delle candidate alle retrocessione. I risultati fin qui ottenuti da Castori, però, hanno spinto i betting analyst di Olybet.it a rivedere le quote sulla retrocessione della squadra campana che è la principale candidata alla discesa in serie B tanto che il ritorno in cadetteria vale appena 1,25 volte la posta. Leggi su footdata (Di venerdì 8 ottobre 2021) L’inizio di stagione della, neopromossa in Serie A, è stato segnato da difficoltà che alla viglia del campionato potevano essere preventivate tanto che, ai nastri di partenza, la squadra campana era data come una delle candidate alle retrocessione. I risultati fin qui ottenuti da Castori, però, hanno spinto i betting analyst di Olybet.it a rivedere le quote sulla retrocessione della squadra campana che è la principale candidata alla discesa in serie B tanto che il ritorno in cadetteria vale appena 1,25 volte la posta.

Advertising

iguerrieribet : @OfficialUSS1919 #SalernitanaGenoa #FIFA22 #SerieATIM #scommesse Chi vincerà questa gara fondamentale per la salvez… - iguerrieribet : ?? ?? #SalernitanaGenoa - Genoa ore 15:00 ? - infoitsport : Pronostico Salernitana – Genoa e Quote per le Scommesse - anteprima24 : ** #Salernitana-#Genoa, granata a #Punti per il 63% degli scommettitori ** -