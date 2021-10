Salvatore Buzzi apre un pub con panini "criminali" (Di venerdì 8 ottobre 2021) "Hamburger criminali" sono quelli serviti nel nuovo locale di Salvatore Buzzi, l'ex presidente della Cooperativa 29 giugno, coinvolto nelle inchieste "Mondo di Mezzo" e "Mafia Capitale". Ogni panino ha il nome di un un personaggio della Banda della Magliana e di Suburra. E c'è anche quello dedicato a Massimo Carminati Leggi su ilgiornale (Di venerdì 8 ottobre 2021) "Hamburger" sono quelli serviti nel nuovo locale di, l'ex presidente della Cooperativa 29 giugno, coinvolto nelle inchieste "Mondo di Mezzo" e "Mafia Capitale". Ogni panino ha il nome di un un personaggio della Banda della Magliana e di Suburra. E c'è anche quello dedicato a Massimo Carminati

