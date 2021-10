“Rinnovo col Napoli? Non è facile” | Insigne esce allo scoperto

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Lorenzoha parlato della questione contrattuale spiegando che non è una trattativa semplice quella colLorenzoha parlato del suo futuro al ‘Festival dello Sport’ di Trento. Ha spiegato, il capitano del, che la trattativa per ilnon è affatto semplice, nonostante ci sia la voglia reciproca, sua e della Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

maurisan75 : @lupiscitelli @vikingrossonero @FBiasin Peccato nn sia così..nn ci sarebbe stata nessuna cifra al mondo che avrebbe… - infoitsport : Lautaro tra infortunio e rinnovo: si perde la sfida col Paraguay, lo aspetta il rinnovo con l'Inter - oliviero84 : @musagete10 Se il suo assistito ha le palle forza la mano e lui alla fine si piega per nn fare un Hamsik bis che lo… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Pogba verso il rinnovo col Manchester United - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Pogba verso il rinnovo col Manchester United -

Ultime Notizie dalla rete : Rinnovo col

Commenta per primo Paul Pogba mischia le carte in tavola. Da una parte ammicca all'Italia e apre a un ritorno alla Juventus , dall'altra discute un doratodel contrattoManchester United . L' Equipe è sicura: il centrocampista francese è pronto a dire si ai Red Devils , che hanno messo sul piatto un ingaggio annuo di 20 milioni di euro.... il presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli, il sindaco di Trento, Franco Ianeselli e il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti che ha annunciato ildell'accordo con la Gazzetta per ...Il rinnovo di Lorenzo Insigne a che punto è? Questa è la domanda che si stanno facendo tutti i tifosi del Napoli ...Uno dei giocatori perno per la retroguardia rossonera, Simon Kjaer, è molto legato al Milan e il suo desiderio è quello ...