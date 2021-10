Eurovision 2022 a Torino | tutto su date e conduttori

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 8 ottobre 2021): Milano, Bologna, Rimini e Pesaro non ce l’hanno fatta. “Abbiamo spazi con capienze adatte, in pieno territorio cittadino e facilmente raggiungibili. Per ciò che riguarda l’ospitalità, la nostra offerta ricettiva è in grado di accogliere le migliaia di persone che l’evento saprà attrarre. Saremo inoltre già un collaudato palcoscenico di appuntamenti internazionali che abbiamo portato qui in questi anni, in grado di mettere le competenze di un’intera città al servizio dell’. Anche grazie a questi eventiè recentemente diventata hub Ryanair, garantendo ancora più collegamenti aerei trae il resto del mondo” L'articolo proviene da Optimagazine: ultime news, video e notizie italiane e dal mondo.