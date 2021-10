Della schiavitù di oggi e di ieri: ecco cosa lega l’abbé Grégoire e Mimmo Lucano (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nel 1815, alla vigilia del Congresso di Vienna, un abate che aveva militato nei ranghi dell’Assemblea costituente e Della Convenzione dell’ormai tramontata Rivoluzione francese, indirizzò agli allora potenti Della terra un appassionato pamphlet intitolato Sulla tratta e la schiavitù dei neri e dei bianchi da parte di un amico di uomini di tutti i colori (per la prima volta edito in italiano dalla Castelvecchi a cura di Tommaso Visone, 2021). Membro Della lega internazionale degli abolizionisti – che più che una vera lega era un insieme composito di cristiani e intellettuali che si battevano contro il mantenimento dell’istituto Della schiavitù nelle Americhe e Della tratta dei neri dall’Africa orientale – l’abate Henri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nel 1815, alla vigilia del Congresso di Vienna, un abate che aveva militato nei ranghi dell’Assemblea costituente eConvenzione dell’ormai tramontata Rivoluzione francese, indirizzò agli allora potentiterra un appassionato pamphlet intitolato Sulla tratta e ladei neri e dei bianchi da parte di un amico di uomini di tutti i colori (per la prima volta edito in italiano dalla Castelvecchi a cura di Tommaso Visone, 2021). Membrointernazionale degli abolizionisti – che più che una veraera un insieme composito di cristiani e intellettuali che si battevano contro il mantenimento dell’istitutonelle Americhe etratta dei neri dall’Africa orientale – l’abate Henri ...

CrisGnesutta : RT @guidobodrato: #8Settembre1943. Si dissolve un esercito senza guida, il Re si ritira al Sud...e inizia la Resistenza! Per i nostalgici d… - Lekr_AC : @RFanciola @massimopolidoro @ilpost ma forse possiamo cercare di piantare il seme del dubbio e sperare che col temp… - guidobodrato : #8Settembre1943. Si dissolve un esercito senza guida, il Re si ritira al Sud...e inizia la Resistenza! Per i nostal… - Pow_Wow_Indian : RT @noraikend: Se siete persone sane dovete andare via, perché l'aria che stiamo respirando adesso ci sta incanalando verso l'era della sch… - daninovaro : RT @noraikend: Se siete persone sane dovete andare via, perché l'aria che stiamo respirando adesso ci sta incanalando verso l'era della sch… -

Ultime Notizie dalla rete : Della schiavitù Cina esprime preoccupazione per il razzismo, la discriminazione razziale in alcuni paesi ... Iran, Bahrein e altri paesi con opinioni simili, alla 48a sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, facendo appello affinché vengano eliminate le eredità della schiavitù, della ...

Premio Nobel per la Letteratura 2021 a Abdulrazak Gurnah ... affronta anche la schiavitù domestica in Africa, con uno schiavo legato come protagonista. Il ... che era in cucina quando è stato informato della vittoria, ha detto che credeva fosse uno scherzo. Ed ...

... Iran, Bahrein e altri paesi con opinioni simili, alla 48a sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, facendo appello affinché vengano eliminate le eredità...... affronta anche ladomestica in Africa, con uno schiavo legato come protagonista. Il ... che era in cucina quando è stato informatovittoria, ha detto che credeva fosse uno scherzo. Ed ...