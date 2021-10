Uomini e Donne, ex tronista si candida per entrare al GF Vip: “Sono un provocatore” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Anche quest’anno a Uomini e Donne c’è un’ex tronista, Sophie Codegoni, ma non mancano quelli che farebbero carte false per entrare. Tra quesi, il catanese Luigi Mastroianni, che nel corso di un’intervista rilasciata di recente a RTL 102.5, nel programma “Trends&Celebrities” condotto da Francesco Fredella e Simone Palmieri, ha spiegato di essere perfetto come concorrente in quanto molto provocatore. Sophie Codegoni rivela in che rapporti è rimasta con la De Filippi Nella Casa del Grande Fratello Vip, l'ex tronista ha confessato tra le righe che non è finita affatto bene Uomini e Donne, Luigi Mastroianni si candida per il GF ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 7 ottobre 2021) Anche quest’anno ac’è un’ex, Sophie Codegoni, ma non mancano quelli che farebbero carte false per. Tra quesi, il catanese Luigi Mastroianni, che nel corso di un’intervista rilasciata di recente a RTL 102.5, nel programma “Trends&Celebrities” condotto da Francesco Fredella e Simone Palmieri, ha spiegato di essere perfetto come concorrente in quanto molto. Sophie Codegoni rivela in che rapporti è rimasta con la De Filippi Nella Casa del Grande Fratello Vip, l'exha confessato tra le righe che non è finita affatto bene, Luigi Mastroianni siper il GF ...

