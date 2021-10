Ricercata internazionale si nascondeva in un albergo di Roma | ‘incastrata’ dai tatuaggi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Su di lei pendeva un mandato di arresto, con richiesta di estradizione, per il reato di rapina a mano armata commessa nel suo paese di origine, ma la 26enne peruviana in realtà se “la spassava” in undella Capitale. Una volta avuta la segnalazione Interpol comunicata via radio dalla sala operativa della Questura di, gli agenti del commissariato Borgo, diretto da Liliana Galiani, impegnati nel servizio di controllo del territorio, non hanno esitato e sono intervenuti tempestivamente in undi via Volturno.trovata aSebbene la donna non sia stata trovata al momento del loro arrivo i polizotti l’hanno rintracciata e, dopo averla compiutamente identificata con un documento, l’hanno accompagnata in Ufficio ...