Per il rogo nell' impianto dei rifiuti di Mortara tre persone arrestate

AGI - I finanzieri e i carabinieri forestali di Pavia hanno arrestato tre persone ritenute responsabili dell'incendio, avvenuto nel 2017 a Mortara all'interno di un impianto di trattamento di rifiuti. I reati contestati sono traffico illecito di rifiuti, incendio doloso, utilizzo ed emissione di fatture false, bancarotta fraudolenta, riciclaggio ed autoriciclaggio. Oltre agli arresti, sono stati sequestrati più di 2 milioni di euro (tra cui disponibilità finanziarie, fabbricati, terreni ed autoveicoli) "frutto - secondo gli investigatori - dell'ingiusto profitto ottenuto attraverso il mancato pagamento delle spese di recupero e/o di smaltimento dei rifiuti ed il mancato versamento del 'Tributo speciale regionale' , la cosiddetta 'ecotassa'".

