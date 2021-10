Parlamento Ue “Rafforzare la lotta alle pratiche fiscali dannose”

(Di giovedì 7 ottobre 2021) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Con la concorrenza fiscale feroce tra paesi – all’interno e all’esterno dell’UE – in continua evoluzione, per ilEuropeo “l’UE ha bisogno di rivedere e aumentare il suo impegno nellacontro leche privano gli Stati membri di entrate sostanziali, che portano ad una concorrenza sleale e minano la fiducia dei cittadini”.In una risoluzione ilafferma che, “sebbene la concorrenza fiscale tra i paesi non costituisca di per sè un problema, sia necessario stabilire principi comuni che gli Stati devono rispettare nell’attuare le proprie politiche e i propri regimiper attirare imprese e profitti. I deputati notano infatti che la politica e la legislazione non hanno tenuto il passo con gli schemi ...

