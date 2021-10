LIVE Gran Piemonte 2021 in DIRETTA: partita la corsa, andatura molto sostenuta nei primi chilometri (Di giovedì 7 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA (GIOVEDI’ 7 OTTOBRE) 13.18 Si susseguono gli attacchi in testa al gruppo. Vedremo se riuscirà ad andare via la fuga. 13.16 Quella di oggi è la 105esima edizione del Gran Piemonte, che fu inaugurato nel lontano 1906. 13.14 Raggiunti gli attaccanti, il gruppo si ricompatta anche nelle retrovie. 13.11 I numerosi saliscendi nel tratto iniziale di corsa stanno contribuendo a frammentare il plotone. 13.09 Ritmo sostenuto fin dalle prime battute, gruppo allungatissimo. 13.07 Iniziano subito i tentativi di fuga, un gruppetto di cinque unità prova a scappare. 13.05 Sono 168 i chilometri in programma quest’oggi, su un percorso che prevede poche difficoltà altimetriche. ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA (GIOVEDI’ 7 OTTOBRE) 13.18 Si susseguono gli attacchi in testa al gruppo. Vedremo se riuscirà ad andare via la fuga. 13.16 Quella di oggi è la 105esima edizione del, che fu inaugurato nel lontano 1906. 13.14 Raggiunti gli attaccanti, il gruppo si ricompatta anche nelle retrovie. 13.11 I numerosi saliscendi nel tratto iniziale distanno contribuendo a frammentare il plotone. 13.09 Ritmo sostenuto fin dalle prime battute, gruppo allungatissimo. 13.07 Iniziano subito i tentativi di fuga, un gruppetto di cinque unità prova a scappare. 13.05 Sono 168 iin programma quest’oggi, su un percorso che prevede poche difficoltà altimetriche. ...

