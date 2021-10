Asia Argento distrutta da Weinstein ma felice (Di giovedì 7 ottobre 2021) Asia Argento ha scelto di parlare. Di dire basta. E quel basta le è costato caro. Ma sapeva già quello che faceva e non si è fermata. Ora nella sua biografia ancora una volta ripercorre tutto: da sua madre a sua madre. Una storia di violenze, di strade perse e forse mai ritrovate. Ma Asia è questa e lei si piace così… Al settimanale Oggi, che riporta un’intervista a Paris Match, Asia Argento ritorna sullo scandalo successo nel 2018 quando la figlia di Dario Argento fu tra le prime a denunciare le violenze subite a 21 anni dal produttore cinematografico statunitense Harvey Weinstein. Una confessione che scateno? un Inferno. Uno di quelli dove nemmeno lei riuscì a uscire. Ma l’attrice, regista e produttrice, figlia del maestro italiano dell’horror, e? sempre stata ... Leggi su piusanipiubelli (Di giovedì 7 ottobre 2021)ha scelto di parlare. Di dire basta. E quel basta le è costato caro. Ma sapeva già quello che faceva e non si è fermata. Ora nella sua biografia ancora una volta ripercorre tutto: da sua madre a sua madre. Una storia di violenze, di strade perse e forse mai ritrovate. Maè questa e lei si piace così… Al settimanale Oggi, che riporta un’intervista a Paris Match,ritorna sullo scandalo successo nel 2018 quando la figlia di Dariofu tra le prime a denunciare le violenze subite a 21 anni dal produttore cinematografico statunitense Harvey. Una confessione che scateno? un Inferno. Uno di quelli dove nemmeno lei riuscì a uscire. Ma l’attrice, regista e produttrice, figlia del maestro italiano dell’horror, e? sempre stata ...

