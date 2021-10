TgLa7d del 6 ottobre 2021

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Draghi a Salvini. governo va avanti, non segue calendario elettorale Cts: ok a riaperture discoteche, ma ultima parola al Cdm Francia: 300mila vittime di preti pedofili. Il papa: "Vergogna" Ruby ter, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : TgLa7d del

TG La7

Draghi a Salvini. governo va avanti, non segue calendario elettorale Cts: ok a riaperture discoteche, ma ultima parola al Cdm Francia: 300mila vittime di preti pedofili. Il papa: "Vergogna" Ruby ter, ......6.50 LASTCOP - L'ULTIMO SBIRRO Telefilm7.45 SENZA TRACCIA 9.20 WISD0M OF THE CROWD - NELLA RETE...DI BENEDETTA 13.05 LA CUCINA DI SONIA Cucina 13.45 GREY'S ANATOMY 16.25 DROP DEAD DIVA 18.15...