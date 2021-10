Inter, i conti non tornano: le possibili cessioni a gennaio (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il club nerazzurro, alle prese con un passivo record, potrebbe operare in uscita nella prossima sessione invernale di ... Leggi su today (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il club nerazzurro, alle prese con un passivo record, potrebbe operare in uscita nella prossima sessione invernale di ...

Advertising

capuanogio : Nel 2022 previsto un rosso di circa 100 milioni per l'#Inter, che potrà godere della riapertura di San Siro e delle… - GiacomoMane : RT @RPozzolli: @Gazzetta_it L’Amministratore Delegato dell’Inter, bilancio e conti alla mano, parla di conti in sicurezza. Voi su che basi… - mairzuc23 : @MarioBest11_ @Gazzetta_it Il mio punto di vista L’Inter ha gli stessi costi (stipendi + ammortamenti) dell’anno… - Valenti58930205 : @Gazzetta_it Comunque voi della Gazzetta avete un problema cronico, non solo sprecate litri e litri d'inchiostro in… - Rigna_risorto : Stato dei conti dell’Inter dopo il gran lavoro estivo di don bepe. Risultato che si tocca con mano… -