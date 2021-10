Iene, brutto scherzo a Giulia De Lellis: “Carlo ha la sifilide”. Insulti e schiaffi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Perfido scherzo de Le Iene all’influencer: Carlo Beretta complice de la trasmissione di Italia Uno fa tremare la sua compagna L’articolo provIene da Gossip e Tv. L'articolo provIene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Perfidode Leall’influencer:Beretta complice de la trasmissione di Italia Uno fa tremare la sua compagna L’articolo provda Gossip e Tv. L'articolo provda City Roma News.

Advertising

zazoomblog : Iene brutto scherzo a Giulia De Lellis: “Carlo ha la sifilide”. Insulti e schiaffi - #brutto #scherzo #Giulia… - nonsapr10851407 : @C90Linda Possiamo fare ancora rumore ..mandiamo altri TAG in tendenza ..DAY X IENE ? GIUSTIZIA PER DAYANE magari l… - infoitcultura : Iene, brutto scherzo a Giulia De Lellis: “Carlo ha la sifilide”. Insulti e schiaffi - teo_acm : @dgm1322 Non che sia brutto ma ce ne sono altri che sono dei capolavori. Ovvio dire Pulp Fiction, Bastardi o Le Ien… - NikoGallo : @capuanogio Che brutto parlare del cambio di portiere contestualmente ad una partita andata male. È proprio da iene! :( -