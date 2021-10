Firenze: Fortezza da Basso, tenta di rapinare donna e aggredisce i carabinieri (Di martedì 5 ottobre 2021) Paura alla Fortezza da Basso nel pomeriggio di martedì 5 ottobre . Un 26enne residente in provincia di Firenze, a Londa , ha tentato di rubare la borsa a una donna incrociata per strada. Intercettato ... Leggi su lanazione (Di martedì 5 ottobre 2021) Paura alladanel pomeriggio di martedì 5 ottobre . Un 26enne residente in provincia di, a Londa , hato di rubare la borsa a unaincrociata per strada. Intercettato ...

Advertising

startzai : RT @AnciToscana: #Innovazione in #Comune #Etexpo Dal 13 al 16 ottobre la Fortezza da Basso di Firenze ospiterà @expo_technology Noi ci sar… - expo_technology : RT @AnciToscana: #Innovazione in #Comune #Etexpo Dal 13 al 16 ottobre la Fortezza da Basso di Firenze ospiterà @expo_technology Noi ci sar… - debora259673473 : RT @teamnigiotti: NEWS! @enriconigiotti invitato in esclusiva per #MCS in Fortezza da Basso a Firenze, si esibirà con uno showcase per gli… - MattBiff : RT @AnciToscana: #Innovazione in #Comune #Etexpo Dal 13 al 16 ottobre la Fortezza da Basso di Firenze ospiterà @expo_technology Noi ci sar… - simonegheri : RT @AnciToscana: #Innovazione in #Comune #Etexpo Dal 13 al 16 ottobre la Fortezza da Basso di Firenze ospiterà @expo_technology Noi ci sar… -