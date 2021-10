S&P Global offre concessioni a UE per via libera a fusione con IHS Markit (Di lunedì 4 ottobre 2021) (Teleborsa) – La Commissione europea darà un responso sulla maxi-fusione tra S&P Global e IHS Markit entro il 22 ottobre (e non più entro l’8 ottobre), dopo che S&P Global ha offerto concessioni nel tentativo di ottenere l’approvazione dell’antitrust UE. È quanto emerge da un documento pubblicato dallo stesso esecutivo UE, il quale però non offre dettagli sulla proposta di S&P Global, come da prassi. Il provider di informazioni S&P Global ha chiesto il mese scorso l’approvazione dell’antitrust europeo per l’acquisizione da 44 miliardi di dollari di IHS Markit. La Commissione ora cercherà feedback da rivali e clienti prima di decidere se accettare la proposta, chiedere altre concessioni o aprire ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 4 ottobre 2021) (Teleborsa) – La Commissione europea darà un responso sulla maxi-tra S&Pe IHSentro il 22 ottobre (e non più entro l’8 ottobre), dopo che S&Pha offertonel tentativo di ottenere l’approvazione dell’antitrust UE. È quanto emerge da un documento pubblicato dallo stesso esecutivo UE, il quale però nondettagli sulla proposta di S&P, come da prassi. Il provider di informazioni S&Pha chiesto il mese scorso l’approvazione dell’antitrust europeo per l’acquisizione da 44 miliardi di dollari di IHS. La Commissione ora cercherà feedback da rivali e clienti prima di decidere se accettare la proposta, chiedere altreo aprire ...

