"Mi ha preso da dietro i seni...": le accuse choc della Ratajkowski (Di lunedì 4 ottobre 2021) La modella statunitense ha denunciato di essere stata molestata sessualmente dal cantante durante le riprese del videoclip del brano "Blurred Lines" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 4 ottobre 2021) La mostatunitense ha denunciato di essere stata molestata sessualmente dal cantante durante le riprese del videoclip del brano "Blurred Lines"

Advertising

AslanNerazzurro : @mirkonicolino Sbagliate, allora. Perché non è quello che si vede nel video. Ibra corre e il difensore da dietro/la… - MASSolid1 : @markorusso69 Lo hai visto quello dietro la calciolata che si è preso? - ErreBerg : @Angel80RedBlack Condivido, e stato un esordio di personalità. Ha gestito bene i palloni, si è preso qualche fallo… - Augusto76465897 : @Atalanta_BC Perché da dietro lo hai preso in culo pezzo di merda - fedegetas : Tu potresti anche farlo per ore Perché lo senti salire potente Quel desiderio che porta rossore Solo così una sveg… -

Ultime Notizie dalla rete : preso dietro "Mi ha preso da dietro i seni ...": le accuse choc della Ratajkowski Molestata dal cantante Robin Thicke. È la pesante rivelazione, che emerge dell'autobiografia " My body " di Emily Ratajkowski , diffusa alla vigilia della pubblicazione. Nel libro la modella racconta ...

Claudia Gerini verso i 50 anni: 'Non è l'età a definire una persona' ... tant'è che la Gerini stessa confessa di tremare un poco all'idea di debuttare dietro la cinepresa. ... L'attrice, infatti, ancora non è stata vaccinata : 'Il virus l'ho preso, per fortuna in forma lieve,...

Dietro le sbarre il bandito della Commenda il Resto del Carlino "Mi ha preso da dietro i seni...": le accuse choc della Ratajkowski La modella statunitense ha denunciato di essere stata molestata sessualmente dal cantante durante le riprese del videoclip del brano "Blurred Lines" ...

Molestata dal cantante Robin Thicke. È la pesante rivelazione, che emerge dell'autobiografia " My body " di Emily Ratajkowski , diffusa alla vigilia della pubblicazione. Nel libro la modella racconta ...... tant'è che la Gerini stessa confessa di tremare un poco all'idea di debuttarela cinepresa. ... L'attrice, infatti, ancora non è stata vaccinata : 'Il virus l'ho, per fortuna in forma lieve,...La modella statunitense ha denunciato di essere stata molestata sessualmente dal cantante durante le riprese del videoclip del brano "Blurred Lines" ...