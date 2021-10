Covid, focolaio in un gruppo di stagionali non vaccinati: una donna morta e 14 contagiati (Di sabato 2 ottobre 2021) Nessuno di loro era vaccinato. Un focolaio tra un gruppo di stagionali assunti per la vendemmia in Valdobbiadene (Treviso) ha registrato 14 contagiati dopo la morte di una lavoratrice che, pur avendo i sintomi del Covid, non si è curata. Il focolaio è stato individuato dall’Ulss 2 tra i lavoratori di una azienda vitivinicola a seguito proprio del decesso della donna, una cittadina romena di 48 anni. Il gruppo era arrivato nella Marca il 17 settembre scorso in pullman. L’allarme è scattato dopo che ieri sera, nell’alloggio fornito ai lavoratori dall’azienda agricola, è stato registrato il decesso della donna. Sul posto, a seguito di una chiamata al 118, è intervenuto il Suem che, dopo aver constatato la morte, ha effettuato il tampone, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 2 ottobre 2021) Nessuno di loro era vaccinato. Untra undiassunti per la vendemmia in Valdobbiadene (Treviso) ha registrato 14dopo la morte di una lavoratrice che, pur avendo i sintomi del, non si è curata. Ilè stato individuato dall’Ulss 2 tra i lavoratori di una azienda vitivinicola a seguito proprio del decesso della, una cittadina romena di 48 anni. Ilera arrivato nella Marca il 17 settembre scorso in pullman. L’allarme è scattato dopo che ieri sera, nell’alloggio fornito ai lavoratori dall’azienda agricola, è stato registrato il decesso della. Sul posto, a seguito di una chiamata al 118, è intervenuto il Suem che, dopo aver constatato la morte, ha effettuato il tampone, ...

